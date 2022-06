Willem Holleeder in hoger beroep veroordeeld tot levenslang

De veroordeling tot levenslang voor onder meer vijf moorden en een doodslag zal een koude douche voor hem zijn geweest. Tijdens de laatste zittingsdag in januari complimenteerde Holleeder het hof nog uitvoerig. Hij had getwijfeld of hij wel in hoger beroep zou gaan, zei De Neus. Maar hij was blij dat hij het toch had gedaan. ,,Ongelooflijk hoe u alles gelezen heeft. Zelfs wat ík nog niet gelezen had. Daar ben ik blij om.”

Van die blijdschap was vrijdag niets meer over. Terwijl het hof vorderde met de uitspraak en de ene na de andere beschuldiging bewezen achtte, zakte Holleeder beurtelings voorover op de tafel, achterover in zijn stoel en haalde hij zijn handen door zijn dun geworden haar.

In onderstaand fragment is te horen dat Holleeder naar andere aanwezigen sneerde nadat hij de uitspraak hoorde:

Volgens het hof is bewezen dat Willem Holleeder de moorden uitlokte op Thomas van der Bijl, Kees Houtman, zijn zwager Cor van Hout, vastgoedman Willem Endstra en crimineel John Mieremet. Ook werd hij schuldig bevonden aan de doodslag op Robert ter Haak die naast Cor van Hout stond tijdens de aanslag, en de zware mishandeling van David Denneboom die bij de aanslag op Endstra in zijn knie werd geraakt. Dat gebeurde allemaal tussen 2002 en 2006.

Volgens het hof behoorde Holleeder tot een criminele organisatie die beschikte over leven en dood. ,,Hij heeft verschrikkelijke keuzes gemaakt. Soms als slotakkoord van een periode van afpersing. Met drie slachtoffers, Willem Endstra, Cor van Hout en John Mieremet, was hij bevriend. Een vriendschap die ze met de dood moesten bekopen”, aldus het hof.

Het bewijs tegen Holleeder berust vooral op verklaringen van getuigen, tegenover wie hij soms geen blad voor de mond nam. Zo hechtte het hof veel waarde aan de verklaringen van de zussen Sonja en Astrid, die zich tegen hun broer keerden en gesprekken met hem heimelijk opnamen. Dat ze een financieel belang hadden om hem te belasten is volgens het hof op geen enkele manier gebleken. En evenmin dat door psychische problemen hun herinnering en interpretatie van gebeurtenissen is gekleurd.

Voor de beschuldigingen van de zussen is veel ondersteunend bewijs gevonden, zegt het hof. Zo bedreigde hij meermalen zijn zus Sonja, maar kondigde hij tegenover haar ook aan wie er als volgende ,,zouden gaan”. Het hof: ,,Hij zei niet zomaar iets, maar verwijst naar wat hij echt heeft gedaan, of wat er kort erna daadwerkelijk gebeurde.”

Advocaat Sander Janssen zei na afloop ,,heel teleurgesteld” te zijn. Holleeder zelf is volgens hem ,,nog steeds strijdbaar, opmerkelijk genoeg.” Het viel de advocaat op dat het hof steeds concludeerde dat Holleeder samen met anderen de moordopdrachten gaf. Janssen: ,,Gedragingen van anderen worden ten onrechte aan hem gekoppeld.” De verdediging zegt het 500 pagina’s tellende arrest goed te gaan bestuderen, maar de gang naar de Hoge Raad staat vast.

Wat doet de Hoge Raad?

Willem Holleeder stapt naar de Hoge Raad om zijn veroordeling aan te vechten. De hoogste rechter behandelt de zaak niet meer inhoudelijk, maar beoordeelt of de lagere rechter het recht op een juiste manier heeft toegepast, en of procedures op de goede manier zijn gevolgd.

Als het antwoord op die vragen ‘ja’ is, dan is een uitspraak definitief en de verdachte onherroepelijk veroordeeld.

Is het antwoord ‘nee’, dan zal de Hoge Raad een zaak meestal terugverwijzen naar een ander gerechtshof om die opnieuw te behandelen.

Voorafgaand aan het oordeel van de Hoge Raad geeft de advocaat-generaal een onafhankelijk advies. Dat is zwaarwegend, maar het staat de hoogste rechter vrij om het naast zich neer te leggen.