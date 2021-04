Premium Binnenland

Uitzinnige taferelen bij openen terrassen: ’Oooooh, hij glijdt er lekker in zeg’

We mogen weer een terrasje pakken! Na ruim een half jaar eindelijk weer aan een tafeltje een bestelling laten opnemen. In Utrecht stonden jongeren én ouderen in de rij op de Neude, waar bij cafés als De Beurs, Le Journal en ’t Neutje eindelijk weer bier uit de tap stroomt. „Ik blijf de hele middag z...