5 schietpartijen in 4 dagen: Amsterdamse raad wil spoeddebat

Een opsomming: Op donderdag 8 augustus 2019 vond bij de flat Hogevecht een schietpartij plaats waarbij een 28-jarige man om het leven is gekomen. Op zaterdag vond op zowel IJburg - waar twee personen gewond zijn geraakt en met politiebegeleiding naar het ziekenhuis zijn gebracht, en in Zuidoost aan de Dickenslaan een schietpartij plaats. Bij beide geweldsincidenten werd de traumahelikopter ingezet. En op zondag werd er geschoten in Geuzenveld, waarbij een kogel een woning heeft geraakt. In de nacht van zondag op maandag is er geschoten aan de Hoofdweg, vlakbij het Mercatorplein, waarbij een kogel dwars door de muur van een woning ging.

Fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de schietpartijen in de stad en de veiligheid van Amsterdammers. Hij ziet graag concrete maatregelen op zowel korte- en langere termijn. Hij dringt aan op verscherpt cameratoezicht op plaatsen waar meerdere schietincidenten de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden (zoals station Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost).

Explosief

Behalve de schietpartijen werd er in de nacht van zondag op maandag ook nog een explosief gevonden. Dat bleek een handgranaat. Het explosief werd neergelegd voor een woning aan het Snodenhoekpark. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen en heeft het explosief ontmanteld.