Boeren Noord-Holland klagen over aanpak wateroverlast

„Ik begrijp de frustratie heel goed”, zegt leliekweker Van den Berg. Volgens hem is de grootste ergernis dat de waterbergingen in de ogen van zijn leden niet of nauwelijks, of te laat, werden opengezet om water af te voeren. Vrijdag kreeg vooral de kuststrook bij Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en de polder de Zijpe te maken met veel regen in korte tijd, tot 100 millimeter. In de nacht van zaterdag op zondag regende het weer hard, vooral rond Alkmaar. Daar kwam er volgens het hoogheemraadschap meer water bij dan er is weggepompt.

Al vol

Een woordvoerder zegt dat uit voorzorg het waterpeil verlagen dagen in beslag neemt, terwijl de hevige bui van vrijdag onverwacht kwam. Er is gebruik gemaakt van negentien waterbergingen, waarvan een aantal al vol is. In reactie op de kritiek zegt het hoogheemraadschap dat het door de geringe hoogteverschillen wel even kan duren voordat veel water is geborgen. Een woordvoerder zegt dat het hoogheemraadschap de klachten van de boeren kent en er in een terugblik op de wateroverlast op terug zal komen. „Er zijn ongetwijfeld dingen die niet goed zijn gegaan.”

Het hoogheemraadschap zegt op volle kracht door te werken om het water weg te pompen. Alle twintig noodpompen zijn ingezet. Op een dijk tussen Heiloo en Egmond zijn zandzakken gezet om de dijk te verstevigen en te voorkomen dat er water overheen gaat. De staat van de dijken in het gebied wordt extra in de gaten gehouden.