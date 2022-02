Stormen Dudley en Eunice komen eraan: code oranje en windstoten tot 120 kilometer per uur

Het jaar 2022 begint onstuimig: aankomende week krijgt Nederland waarschijnlijk te maken met alweer een derde storm. Op woensdag kun je de krachtige wind al voelen, en op donderdag en vrijdag barst het los: dan krijgen we te maken met windstoten van maar liefst 120 kilometer per uur door Dudley en Eunice. Twee stormen die achter elkaar over ons land razen is volgens Weeronline ’heel uniek’.

Het hoogtepunt van storm Dudley wordt verwacht op donderdag in het Waddengebied en in de kop van Noord-Holland. Op vrijdag komt Eunice, die ervoor zorgt dat het vooral aan de westkust flink tekeer kan gaan.

Code oranje

Ook dieper landinwaarts is er kans op zware tot zeer zware windstoten van rond de 100 kilometer per uur. Hoe groot de impact van de twee stormen gaat worden, is volgens Weeronline nog onzeker. ,,Maar windstoten leveren veruit de meeste overlast en schade op, waardoor de kans groot is dat we te maken krijgen met code geel of oranje’’, aldus het weerplatform.

Het is waarschijnlijk niet nodig om de hele dag binnen te blijven. Naast de stevige wind komt er af en toe ook een zonnetje door. Ook is het zacht met temperaturen rond 10 graden, maar door de wind zal dat helaas toch een stuk kouder aanvoelen. Ook kunnen door het hele land een aantal buien vallen. Een stormparaplu is de aankomende week zeker geen overbodige luxe.