Groei social media ten einde

Dat blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.

Nederlanders spenderen samen 1,1 miljard minuten per dag aan social media. WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben het grootste aandeel. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal minuten flink gedaald. Toen bedroeg het totaal nog 1,2 miljard. Per gebruiker wordt per dag 79 minuten besteed aan social media. Dat is een daling van vier minuten ten opzichte van 2017.

Alleen Instagram groeit: plus twee minuten. Facebook staat op min vijf en Whatsapp op min vier. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) gebruikt Instagram.

Voor Facebook ziet de toekomst er niet zonnig uit. Meer dan een kwart van de gebruikers van geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te gaan gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zien we bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%). Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter daalt de trend.