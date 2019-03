Zoektocht naar pet overleden vader

De dierbare pet raakte afgelopen maart zoek op weg van school naar huis en sindsdien is het knulletje ontroostbaar.

Vader Özkan, die kapitein was op een cruiseschip, overleed in oktober 2016 na een ziekbed. Hij werd slechts 37 jaar. Op zijn sterfbed gaf hij de witte pet met goud gevlochten rand aan zijn oudste, die het dierbare aandenken vanaf dat moment niet meer losliet.

Groot was dan ook het verdriet toen bleek dat het hoofddeksel, dat het knulletje zelfs in de klas droeg, vermoedelijk bij park Vreugd en Rust kwijt raakte. ,,Als moeder ga je stuk als je je kind zo verdrietig ziet”, zegt moeder Marleen. ,,Bora draagt nu een blauwe Adidas-cap die mijn man tijdens zijn ziekte op had. Ook heeft hij een soortgelijke pet van een oom gekregen, maar niets haalt het bij die ene pet van z’n vader.”

Briefjes op ramen

In een ultieme poging om het aandenken terug te krijgen, heeft Bora briefjes op ramen van de supermarkt, speelgoedwinkel, zwembad en bibliotheek gehangen. De vinder krijgt van hem een grote zak snoep.