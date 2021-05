België haalt ambassadeur met echtgenote die winkelbediende sloeg terug

Het incident was door veiligheidscamera’s opgenomen en de beelden werden in Zuid-Korea verspreid. Er was op te zien hoe twee verkoopsters de vrouw achterna renden toen ze na het passen van kleren de winkel uit liep. Een van hen vroeg haar naar een kledingstuk dat ze droeg, wat leidde tot een woordenwisseling. Daarop deelde de ambassadeursvrouw een oorveeg uit.

Het incident wekte veel woede op in Zuid-Korea. Inmiddels heeft Xiang Xueqiu een privé-ontmoeting met de twee verkoopsters gehad en excuses aangeboden „voor haar onaanvaardbare gedrag”, meldt het ministerie. Ook werkt ze mee aan het politieonderzoek. Lescouhier was drie jaar ambassadeur in het Aziatische land.