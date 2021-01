Seksuologe België is ’te sexy’ voor psychologen

Premium Columns

De Rolls Royce onder de kerstbomen

Keurig gewacht tot na Sinterklaas, zoals de traditie voorschrijft, maar dat bleek geen goed idee in dit abnormale jaar. De kerstbomenverkoopster keek me ongeduldig aan toen ik haar vroeg of ze ook nog andere bomen had dan zo’n doodgewone Nordmann. Nee, had ik maar eerder moeten komen, want de meeste...