Stel overlijdt 1 minuut na elkaar aan corona

„Ze deden echt letterlijk alles samen en ondanks dat we in shock zijn, als we er echt goed over nadenken, is het ook weer niet heel verrassend omdat ze altijd samen waren en ze zoveel plezier in het leven hadden”, aldus een van hun dochters Joana Sisk.

Het was Patricia die het eerst ziek werd. Ze ging naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen, maar kreeg te horen dat ze thuis in isolatie moest. Dat deed ze. Ondanks dat ze zich niet goed voelde, vertrouwde ze blind op de artsen. Een week later moest het stel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden. Ze lagen er een week voordat ze overleden.

De medewerkers van het ziekenhuis lieten de familie weten dat het tijdstip van overlijden van de twee zo dicht bij elkaar lag dat ze allebei dezelfde tijd hebben gekregen: dinsdag 24 november, 16.23 uur, aldus CNN. „Mensen die hen kennen weten dat mijn moeder als eerste ging en gezegd moet hebben: ’Het is tijd om te gaan!’”

Leslie werkte zelf haar hele leven als verpleegster en de familie laat dan ook expres corona als doodsoorzaak optekenen om wellicht het leven van iemand anders te kunnen redden. „Zelfs in de hemel zal mijn moeder levens blijven redden. Dat betekent zoveel voor mij.”