LCPS: iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 458 op de intensivecareafdelingen, 17 minder dan een dag eerder. De overige 1137 opgenomen mensen met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten met zes toenam.

Vanwege de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 17 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, onder wie 4 ic-patiënten.

Het aantal nieuwe coronagevallen dat aan het licht komt, blijft maar schommelen. In de afgelopen 24 uur zijn 5641 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is meer dan op woensdag, toen werden ruim 4900 gevallen gemeld. Een dag eerder noteerde het RIVM iets meer dan 4000 bevestigde besmettingen.

Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 35.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 5000 per dag.

Hoofdstad brandhaard

In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen nog altijd veel mensen die het coronavirus hebben opgelopen in het ziekenhuis. Daar komen ook steeds de meeste gevallen aan het licht. Van alle gemeenten had Amsterdam tussen woensdagochtend en donderdagochtend de meeste positieve testresultaten. In de hoofdstad kwamen 335 besmettingen aan het licht, gevolgd door Rotterdam met 216 gevallen. Den Haag telde 134 positieve tests, Zaanstad 91 en Tilburg 87.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 61, onder wie zeven coronapatiënten in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde woensdag het overlijden van 66 coronapatiënten.