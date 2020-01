’Levengevaarlijke’ bombrieven bezorgd op meerdere plekken in land

De bombrieven hebben geen schade aangericht, omdat de explosieven niet zijn afgegaan. De politie benadrukt in een persbericht dat ontploffing „zwaar lichamelijk letsel” had kunnen veroorzaken bij de ontvangers. „Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat er sprake is van één en dezelfde afzender.”

Op de brieven staat als afzender het ’CIB’ vermeld, gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Het CIB is een incassobureau dat donderdag zelf ook een verdachte brief op de mat kreeg. De politie stelt dat het bureau niet achter de bombrieven zit.

Kenmerken bombrief

„Let dus goed op!” waarschuwt de politie. De brieven hebben een verdikking, waarbij de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar de geadresseerde en de afzender afzonderlijk van elkaar op twee stickers zijn geplakt. „Open deze brief niet en bel direct 112.”

De recherche heeft de zaak in onderzoek. De bombrieven worden nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het onderzoek zijn ook specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) betrokken.