Duitse vrouw wint meer dan miljoen euro met inzet van 1 euro bij Holland Casino

De Duitse vrouw won even na negen uur de Mega Millions-jackpot van 1.172.193,50 euro belastingvrij in Venlo. Met een inzet van één euro is de vrouw, met haar man, in één klap miljonair geworden. De twee zouden volgens het casino volledig in shock zijn geweest, maar wisten wel direct een goede besteding van het geld te bedenken: ,,Voor mijn man koop ik een Ford Mustang en voor mijzelf een grijze cabrio.” Later heeft de vrouw daar nog aan toegevoegd dat ze deze week zou gaan stoppen met werken.

In een andere vestiging van Holland Casino in Valkenburg won een uur eerder een Duitse man de Grand-jackpot ter waarde van 113.630,33 euro. Over hem is verder niets bekend.