Ouderen verrast met lichtjesparade boeren: ’Prachtig om die dankbaarheid te zien’

Zo’n 75 versierde trekkers reden vanavond door Eemnes, Laren en Blaricum een tocht om verzorgingshuizen een steuntje in de rug te geven. Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie

EEMNES - In de strijd tegen eenzaamheid reden zo’n 75 versierde trekkers zaterdagavond door Eemnes, Laren en Blaricum om een ronde te maken langs verschillende verzorgingstehuizen en de bewoners een steuntje in de rug te geven. „Met meer trekkers dan verwacht. Het enthousiasme is groot bij de boeren én bij de verzorgingstehuizen.”