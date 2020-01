’Topcrimineel Dino Soerel bereidde bewapende uitbraakpoging voor’

Soerel is voorlopig voor 14 dagen in afzondering geplaatst. Dit kon niet in Heerhugowaard, daarom is hij naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught overgeplaatst, waar hij op de afdeling beheersproblematische gedetineerden (BPG) zit.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigde donderdagavond ’vermoedens van een uitbraakpoging’. De woordvoerder wilde verder geen commentaar geven.

Explosieven en eventuele gijzeling

Er was alleen ’een vermoeden’ – dus nog geen echte poging tot – dat Soerel zou proberen te ontsnappen, waarbij gebruikgemaakt zou worden van geweld, vuurwapens, explosieven, eventueel gijzeling van personeel, hulp van medegedetineerden en klaarstaande auto’s buiten de inrichting.

Het is de tweede keer binnen een maand dat een tot levenslang veroordeelde moordenaar uit de gevangenis probeert te komen. Eerder deze maand trachtte een kopstuk van de Mocro-maffia, Omar L., uit de gevangenis van Zutphen te ontkomen. De poging faalde omdat L.’s handlangers geen reserveaccu voor een slijptol bij zich hadden.

Kopstuk polderpenoze

Dino Soerel geldt als één van de kopstukken van de polderpenoze. Hij was jarenlang op de vlucht voor justitie maar werd in 2010 op zijn schuiladres op de Rozengracht in Amsterdam door een arrestatieteam overmeesterd. In het daaropvolgende Passage-proces werd hij in eerste instantie grotendeels vrijgesproken. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof snoeihard en veroordeelde hem tot levenslang voor het samen met Willem Holleeder laten vermoorden van Thomas van der Bijl en Kees Houtman.

Sinds Europese wetgeving Nederland niet meer toestaat gevangenen echt tot het einde van hun leven op te sluiten, hebben de ruim 40 levenslang gestraften in ons land de mogelijkheid om na 25 jaar een herzieningsverzoek te doen. Een speciale commissie oordeelt dan of er kansen zijn voor een succesvolle re-integratie in de maatschappij.

Soerel zou pas over vijftien jaar voor zo’n procedure in aanmerking komen. De ontsnappingspoging van vanavond vergroot zijn kansen ooit nog vrij te komen niet.