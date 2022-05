Man neergestoken in Amsterdam, verdachte nog niet aangehouden

AMSTERDAM - In de hal van een flat in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man neergestoken, bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving van de Amsterdamse nieuwszender AT5. Het 43-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond, de verdachte is nog niet aangehouden.