Kilo’s wiet gedumpt tijdens wilde achtervolging in Duitsland

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

WÜRZBURG - Bij een politieachtervolging op hoge snelheid in Zuid-Duitsland heeft een inzittende van een BMW kilo’s marihuana uit het raam gegooid. Agenten vonden bijna 15 kilo nadat de achtervolging in Hösbach was geëindigd in een botsing met twee politievoertuigen, meldde de politie van Würzburg.