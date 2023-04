Coalitie nog steeds verdeeld over extra klimaatmaatregelen

De verdeeldheid wordt duidelijk uit een Kamerdebat over het zogenoemde IBO Klimaat. Dat is een onderzoek waarin ambtenaren onlangs een ’menukaart’ aan maatregelen voorstelden waarmee het kabinet de klimaatdoelen, 55 procent CO2-reductie in 2030, kan halen. Minister Jetten wil uiterlijk komende week zijn pakket maatregelen met extra klimaatbeleid presenteren.

Maar daarvoor moet hij nog wel de nodige meningsverschillen in de coalitie overbruggen. Zo vragen VVD en CDA zich af hoeveel extra klimaatmaatregelen nodig zijn. Volgens de laatste berekeningen koerst het kabinet nu al op 50 procent CO2-reductie in 2030. En daar zit nog niet alles in, stipt CDA-Kamerlid Bontenbal aan: „Er zijn maatregelen uit het coalitie-akkoord die nog onvoldoende zijn meegenomen en extra reductie kunnen opleveren.” Dat gaat onder meer om de plannen rond stikstof en landbouw, waarover de coalitie nu overigens met elkaar overhoop ligt, en het bijmengen van groen gas.

VVD’er Erkens zet er vraagtekens bij dat die doelen gehaald moeten worden ten koste van bijvoorbeeld lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven, waar het IBO in opdracht van het kabinet op stuurt. „Dat schetst een verkeerd beeld van hoe klimaatbeleid moet zijn. Het lijkt soms of het pijn moet doen, als een doel op zich.” Het invoeren van bijvoorbeeld een vlees- of zuiveltaks of het verhogen van de energiebelasting ziet hij niet zitten: „Blijf weg van de pestmaatregelen.”

Grote vervuilers zoals Tata Steel

Aan de andere kant staat coalitiegenoot D66. De partij zoekt het liever bij ’grote vervuilers, zoals Tata Steel’ dan bij burgers. Maar tegelijkertijd staat de partij overal voor open, ook voor het zwaarder aanslaan van de mensen thuis. „Alles wat we nu doen, hoeft later niet meer”, zegt Kamerlid Boucke. „D66 sluit geen maatregelen uit. Er zijn wat ons betreft geen taboes.”

Voor maatregelen die gewone burgers treffen, krijgt Jetten overigens geen steun van de Kamer. Naast VVD en CDA hebben ook CU, PvdA, SP en JA21 daar twijfels over. SP-Kamerlid Leijten ’maakt bezwaar tegen boetebelastingen’. JA21-voorman Eerdmans ziet in het IBO een ’snoepwinkel voor GL’ers’: „Drang en dwang zit erin. Belasten en beprijzen. Elk draagvlak bij de gewone man en het bedrijfsleven wordt weggeslagen als je deze maatregelen gaat doorzetten.”

Minister Jetten zelf lijkt ook weinig trek te hebben in kleine maatregelen die vooral burgers treffen. Hij noemt als uitgangspunten dat vervuilers moeten betalen, de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en subsidies vooral terecht moeten komen bij mensen die ze het hardst nodig hebben.

En de Klimaatminister geeft VVD en CDA gelijk dat in de huidige doorrekeningen van de CO2-reductie nog niet al het geplande beleid is meegenomen, omdat het kabinet dat nog onvoldoende heeft uitgewerkt. Jetten zegt toe daar snel mee aan de slag te gaan: „Daar ligt duidelijk huiswerk voor het kabinet.”