Rotterdammer (29) overleden door mishandeling in Club Blu

De politie kreeg rond 05.30 uur een melding dat iemand was mishandeld in de discotheek in Rotterdam-Oost. Toen de agenten arriveerden, moest het slachtoffer, een inwoner van Rotterdam, gereanimeerd worden. Later overleed hij in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld en zegt onder meer camerabeelden te hebben veiliggesteld.

Club Blu is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb de afgelopen jaren meerdere keren gesloten geweest wegens geweldsincidenten. Ook werd de club al twee keer beschoten en werd tot twee keer toe een handgranaat bij de ingang aangetroffen.