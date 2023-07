Premium Het beste van De Telegraaf

Kenia in greep van massale protesten: dit is er aan de hand

Een politieman probeert springend een traangasgranaat te ontwijken die demonstranten naar de ordetroepen teruggegooiden. Ⓒ ANP/HH

NAIROBI - In Kenia waarde vandaag het spook van traangas op straat. De politie kwam in actie tegen demonstranten die door het hele land in protest kwamen tegen hoge kosten voor levensonderhoud.