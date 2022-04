Lijndense miljonair die in eigen villa een vriend neerschoot, moet zes jaar de cel in

Buitenland

Horror op Russische kleuterschool: gewapende man (26) schiet kinderen dood

De man die dinsdag een bloedbad aanrichtte op een kleuterschool in Rusland is de 26-jarige Ruslan Akhtyamov. Hij werd door zijn vader geïdentificeerd, meldt The Daily Mail. Akhtyamov liep naar binnen met een jachtgeweer en schoot met scherp op kinderen en medewerkers van de school.