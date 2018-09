Geintje PostNL: ga maar lekker verhuizen

Vikaash Mahabir vroeg zich op Twitter af waarom PostNL-bezorgers hun motor laten draaien in zijn straat. „Vindt u het niet kwalijk dat u de nog in ontwikkeling zijnde longetjes van ons 1-jarige zoontje diverse malen per dag komt vergiftigen met dieseldampen?”, schrijft hij. „Alles voor de winstmarge of gaat u subiet deze gifbussen door uitstootvrije exemplaren vervangen?”, aldus Mahabir die zich op Twitter vaker druk maakt over milieuvervuiling.

Geïrriteerd

Klantenservice reageert in de nacht van dinsdag op woensdag lichtelijk geïrriteerd. Na een uitleg dat de vrachtwagens op termijn vervangen worden door milieuvriendelijker exemplaren, schrijft PostNL: „Ik zie dat je midden in Amsterdam woont, kijk ondertussen anders even op Funda voor een leuk huisje op het platteland als je je zo druk maakt over de gezondheid van je kleine.”

Dat lokt een flinke reeks boze opmerkingen uit. PostNL reageert ook weer snel op de heisa met voorzichtige excuses.

Maar de boze Amsterdammer kan nog steeds weinig begrip opbrengen voor de klantenservice van PostNL.

Waarna kennelijk de baas van de nachtdienst-medewerker ingrijpt en de inwoner van de hoofdstad gelijk geeft.