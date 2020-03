Drie motorrijders overlijden bij verschillende ongevallen

Het dodelijke slachtoffer in Putten (Gelderland) was een 37-jarige man uit Ermelo. Hij kwam volgens de politie in botsing met een afslaande auto. Het ongeluk gebeurde op de Oude Rijksweg (N303). De automobilist moest volgens standaardprocedure mee naar het bureau.

In Alkmaar kwam een motorrijder om het leven door een botsing op de Kanaalkade. Ook deze man reed tegen een afslaande auto.

Bij Woerden (provincie Utrecht) raakte de motorrijder te water langs het Rietveld (N458). Diverse hulpdiensten en omstanders boden hulp, maar het slachtoffer overleed ter plaatse, zo meldt de politie.