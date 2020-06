Amsterdam gaat toch niet willekeurig fouilleren

De Amsterdamse politiecommissaris Frank Paauw maakte zich het afgelopen jaar juist hard om het preventief fouilleren nieuw en beter leven in te blazen. Het mocht onder geen beding gebeuren op basis van een uiterlijk kenmerk als huidskleur. In een nieuw bedacht systeem zouden mensen er meer willekeurig uitgepikt moeten worden.

Met de huidige onrust rond George Floyd en de demonstraties op de Dam en het Nelson Mandelapark heeft de driehoek (burgemeester, politiecommissaris, hoofdofficier van justitie) besloten terug te gaan naar de tekentafel. De woordvoerder van de Amsterdamse politie: „Na de bespreking van het voorstel in de commissie Algemene Zaken constateerden de hoofdcommissaris en burgemeester al dat er weinig draagvlak was onder de raadsleden. In overleg met de driehoek heeft de burgemeester besloten het voorstel terug te trekken.”

Er worden nu eerst gesprekken hervat tussen politie, gemeente en inwoners over etnisch profileren om daarna te besluiten of het huidige voorstel alsnog kan doorgaan of dat er moet worden.