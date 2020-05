Verdachte (35) van aanranding jonge meiden meldt zich bij politie

Dat meldt de politie donderdag. Eerder deze week werd een opsporingsbericht uitgedaan vanwege aanrandingen van twee jonge meiden in Hulsel en in Casteren. De verdachte sloeg mogelijk ook toe in Reusel en Bladel. Hij zou onder meer een 13-jarig meisje hebben misbruikt door haar mee te sleuren naar een schuilhut. Voorbijgangers hoorden iemand gillen en schoten te hulp. De man ging er toen snel vandoor.

De media-aandacht voor de zaak ’heeft zijn vruchten afgeworpen’, meldt de politie in een verklaring. De man meldde zich donderdagmorgen op het politiebureau in Eersel. Hij is meteen aangehouden en hij zal worden verhoord. „Zijn verklaringen zullen meer duidelijkheid moeten geven over de feiten en omstandigheden van deze incidenten.”

Huiszoeking

De auto waarin de verdachte rondreed is in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook zijn woning zal worden doorzocht.