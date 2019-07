Schiphol - Komen de Nederlandse Syriëgangers Reda N. uit Leiden en zijn reisgenoot Oussama A. uit Utrecht op vrije voeten? De rechtbank neemt nog even de tijd om daarover na te denken. Hun advocaat vroeg vandaag om onmiddellijke invrijheidstelling omdat Reda en Oussama in Turkije al zijn veroordeeld voor deelname aan terreurorganisatie IS.