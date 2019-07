Syriëgangers Reda N. en Oussama A. voor de rechter

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Teruggekeerde Syriegangers Reda N. (24) uit Leiden en Oussama A. (23) uit Utrecht zijn in Turkije al tot zes jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. In Nederland staan ze nu terecht voor deelname aan IS-organisatie en werving van jihadisten.

Reda N. en Oussama A. werden in Turkije in afwachting van hun hoger beroep in vrijheid gesteld. Onder begeleiding van de marechaussee werden de twee begin juli 2018 aangehouden en voorgeleid. In Nederland staan ze nu terecht voor deelname aan IS-organisatie en werving van jihadisten.