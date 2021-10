’Stapelroute’ alleen nog voor student met lange adem: ’Nooit verwacht dat ik dit in mijn mars had’

Binnenland

Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren heeft standbeeld in Amsterdam

Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren is vereeuwigd in een standbeeld in Amsterdam. Onder anderen burgemeester Femke Halsema en voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité Job Cohen waren aanwezig bij de onthulling van het beeld zondagmiddag op het pleintje tegenover de Antillenstraat in Amsterdam-We...