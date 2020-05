’Terrorbuizerd’ weer actief: ’Vooral joggers en fietsers zijn de pineut’

Mattheo van Koeveringe uit Oostdijk werd tijdens het hardlopen van achteren aangevallen door een buizerd. De buizerd rechts is niet de buizerd uit het verhaal. Ⓒ Mattheo van Koeveringe/123RF

Amersfoort - Hardlopers en fietsers opgelet! De buizerd valt weer aan. Het is weer de tijd van het jaar dat deze havikachtige zijn nest verdedigt. Goed voor de roofvogel, minder leuk voor de nietsvermoedende passant. Zo werd in Amersfoort een man gegrepen en was het ook in Oostdijk al raak.