Italiaanse politie pakt 200 leden van maffiagroep ’ndrangheta op

Onder de arrestanten zijn advocaat Marcello Manna, burgemeester van de gemeente Rende in de provincie Cosenza, samen met twee wethouders. Manna was trouwens ook nog voorzitter van de nationale vereniging van Italiaanse gemeentes ANCI te Calabria. Hij heeft voorlopig huisarrest.

Corruptie

Wat de precieze aantijgingen tegen hem zijn is nog niet bekend gemaakt, maar zeker is dat hij volgens justitie in verband moet worden gebracht met de ‘ndrangheta. Er was al eens onderzoek naar hem gedaan wegens corruptie. Marcello Manna werd in 2019 gekozen tot burgemeester en kreeg toen ruim 57% van de stemmen. Hij werd indertijd door zes verkiezingslijsten gesteund. Onder de overige arrestanten zijn behalve exponenten van de ‘ndrangheta lokale bestuurders en ondernemers.

De politie heeft goederen en onroerend goed ter waarde van 72 miljoen euro in beslag genomen, waaronder een ultralicht vliegtuig, een zeiljacht, een waterscooter, 70 auto’s, 7 motoren, tientallen illegale ondernemingen, ettelijke terreinen en gebouwen. Verschillende Italiaanse politiekorpsen (Polizia, Carabinieri en Guardia di Finanza) waren bij de arrestaties betrokken. De arrestaties hebben verspreid over het land plaatsgevonden. Ook in steden als Milaan, Turijn en Parma. Justitie stelt al vele jaren dat infiltratie van de ‘ndrangheta ook in Noord-Italiaanse steden plaatsvindt.

Afpersing

De arrestanten worden onder anderen beschuldigd van drugshandel, witwassen van zwart geld, afpersing, woeker, wapenhandel en illegaal wapenbezit, delicten tegen mensen, schadeberokkening en het gebruik van fictieve eigendomstitels. Er waren heel wat winkeliers slachtoffer van de dreigementen en afpersingen, waaronder supermarkten, café’s, autoleveranciers, kruidenierszaken, kledingzaken, kappers en apothekers. Het onderzoek naar al deze delicten begon in 2017 en liep op tot november 2021. De politie heeft gebruik gemaakt van afgetapte telefoongesprekken, het schaduwen van verdachten, microfoontjes en geheime videopnames.