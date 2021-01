Hoofd ic UMCG: ’Oudere mannen met overgewicht eerder vaccineren tegen corona’

Dat is namelijk de groep die een groot deel van de ic-bedden in ziekenhuizen bezet houdt. „Als je hen vaccineert dan wordt het een stuk rustiger op de intensive care en heb je een belangrijk probleem opgelost.”

Drie op de vier patiënten op de ic-afdeling van het UMCG heeft volgens hem een leeftijd tussen de 56 en 72 jaar. 72 procent van hen is man en driekwart heeft een BMI (Body Mass Index) groter dan 25, dus overgewicht. „Als je deze cijfers combineert, dan kom je tot die redenering.”

Gezondheidsraad heeft andere keuzes gemaakt

Dat vooral oudere mannen met overgewicht die besmet zijn met corona op de ic belanden is geen nieuws. Dat kwam in het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar ook al naar buiten. Toch heeft dat gegeven nooit een rol gespeeld in het vaccinatiebeleid.

Van der Voort, die namens D66 tevens lid is van de Eerste Kamer, erkent dat de Gezondheidsraad andere keuzes heeft gemaakt. Daar ligt volgens hem een ’gedegen argumentatie’ aan ten grondslag. Hij wil de raad allerminst bekritiseren, maar legt wel de vinger op een probleem. Het vollopen van de ic-afdelingen in ziekenhuizen met Covid-patiënten is tot nu toe altijd de belangrijkste motiverende kracht geweest achter het coronabeleid.

Probleem anders benaderen

Volgens Van der Voort kunt je het probleem ook anders benaderen. Dat is wat hij nu probeert te doen. Het is geen provocatie, maar serieus bedoelt, benadrukt hij. „De Gezondheidsraad heeft ook gezegd dat het beleid kan worden aangepast als er bijvoorbeeld nieuwe informatie beschikbaar is.”

Het vaccinatiebeleid is niet in beton gegoten. Het kan worden gewijzigd door voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden. Dat is al diverse malen gebeurd. Nu er minder vaccins van AstraZenica worden geleverd, gaat het wellicht ook weer op de schop. Zo zou je het ook kunnen aanpassen door oudere mannen met overgewicht eerder te vaccineren. Van der Voort: „Ik weet niet of het haalbaar is.”