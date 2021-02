Duizend man bij illegaal coronafeestje in Servische nachtclub

Drie personen worden ervan verdacht het feest te hebben georganiseerd. Zij zijn voor 48 uur vastgezet, meldt het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Hen hangt een hoge boete en eventueel een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd.

Cafés en restaurants moeten in Servië om 20.00 uur sluiten. In de voormalige Joegoslavische deelrepubliek met zo’n 7 miljoen inwoners zijn volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit tot dusver bijna 420.000 coronabesmettingen vastgesteld. Minstens 4214 personen overleden er aan de gevolgen van Covid-19. Ter vergelijking: in Nederland gaat het om een dodental van rond de 15.000.

Coronaboetes

Samenkomsten van meer dan vijf personen zijn in Servië verboden. De autoriteiten hebben sinds het begin van de epidemie ongeveer 275.000 controles in horecagelegenheden uitgevoerd. Daarbij is een bedrag van 79 miljoen dinar (ruim 670.000 euro) aan boetes uitgeschreven, aldus het Servische ministerie van Volksgezondheid.