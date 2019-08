Boetes ambulance voor rekening chauffeur

Ambulancechauffeurs die afwijken van de gedragscode moeten boetes zelf gaan betalen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ambulancebestuurders in de regio Amsterdam kunnen binnenkort een verkeersboete krijgen na een spoedeisende rit. Ambulance Amsterdam (AA), met zo’n vijfhonderd medewerkers in dienst, voert de maatregel vanaf zondag in. Het personeel is geïnformeerd via intranet.