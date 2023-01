Migratieoverleg Catshuis ’informatief’

Volgens ingewijden was het dinsdag een informele sessie in het Catshuis, met onder meer premier Rutte, de vicepremiers en meerdere betrokken bewindspersonen. Een groep van meerdere ministers had zich voor de jaarwisseling al gebogen over mogelijkheden om grip te krijgen op migratie, nu schoof ook de top van het kabinet aan om het gesprek te voeren.

Over de inhoud van de gesprekken willen bronnen na afloop weinig kwijt. En ook eerder op de dinsdag waren ministers niet scheutig in hun commentaar. „Ik ga niet allerlei inhoudelijke bespiegelingen geven”, zei CU-vicepremier Schouten. „We laten ons eerst informeren over de volle breedte van migratie”, was het enige wat D66-vicepremier Kaag kwijt wilde.

’Pestmaatregelen’

Het dossier wordt gezien als het potentieel meest explosieve waar het kabinet-Rutte IV dit jaar mee te maken kan krijgen. De partijen verschillen op allerlei vlakken van mening over hoe Nederland grip kan krijgen op migratie. VVD en CDA zien graag een beperking, vooral ook op het gebied van asiel. Maar CU ziet ’pestmaatregelen’ tegen asielzoekers juist weer niet zitten.

Die partij ziet wel weer brood in het beperken van arbeidsmigratie, maar daar is D66 op zijn beurt dan weer helemaal niet voor te porren. De democraten zien werkkrachten uit het buitenland juist als een handige manier om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Voor die verschillende visies is na het eerste topoverleg nog geen overbruggende aanpak gekomen. Het kabinet praat de komende tijd verder over migratie, wanneer precies wordt nog ingepland. Eerder klonk de verwachting dat er voor de Statenverkiezingen in maart nog geen oplossingen zullen liggen.