Redden van drenkelingen ging er vroeger bizar aan toe

De reddingsboot Abraham Fock op Ameland, die door paarden het water in getrokken wordt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Stervelingen redden uit (zee)water, tegenwoordig gaat het vaak om onwetende zwemmers, in problemen gebracht door muien en andere stromingen. Hoe was dat toen er nog geen toeristen waren achter de blanke top der duinen? Verzamelaar/schrijver Hans van der Neut dook in de geschiedenis van de reddende mens. Een verbijsterend verhaal.