Gokbedrijven dammen reclame voor online kansspelen in

Waar de Nederlandse gokmarkt nu een handvol grote spelers kent, zoals Holland Casino, Toto, Staatsloterij en Lotto, worden dat er over ruim een jaar mogelijk meer dan honderd. Dan opent de online gokmarkt en mogen ook vergunde buitenlandse aanbieders hun producten aanbieden. En aanprijzen.

De vrees is dat dat laatste uit de klauwen loopt. In Zweden gebeurde dat na het openen van de online gokmarkt. In de top 20 grootste adverteerders stonden in 2018 liefst zes gokbedrijven. Vorig jaar greep de minister zelfs in: bedrijven kregen alleen een vergunning als ze hun advertentiedrift konden beheersen. Ook in Nederland was dat eerder nodig: in de sportzomer van 2014 werden mensen overstelpt met online gokaanbiedingen.

Zelfregulering

Holland Casino, VAN Kansspelen, Nederlandse Loterij en Runnerz willen met zelfregulering zorgen dat het niet opnieuw uit de hand loopt. Vóór 1 januari hopen ze duidelijk te hebben wat wel en niet mag, los van de al bestaande regels. „We stellen samen regels op om onmatige deelname aan online kansspelen te voorkomen. En we maken duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de inzet van influencers, over het gebruik van bonussen en bijvoorbeeld over reclame op tv en internet”, zegt Niels Onkenhout, directeur Nederlandse Loterij, daarover.

Ook Holland Casino-baas Erwin van Lambaart maakt zich hard voor zelfregulering. „Zo kunnen Nederlandse consumenten erop vertrouwen dat reclame maken straks verantwoord gebeurt.”

Europese code

Opvallend is dat de toekomstige concurrenten van de Nederlandse gokbedrijven vooralsnog niet betrokken zijn bij het plan. Dat gaat wel gebeuren, laten betrokkenen weten. Stichting Speel Verantwoord, die de belangen van deze bedrijven vertegenwoordigt, laat weten uit te zien naar een uitnodiging. „Er zijn gesprekken gaande, maar ik zou graag aan tafel zitten voordat die code af is”, zegt directeur Peter-Paul de Goeij.

Hij wijst er bovendien op dat zijn leden zich al hebben gecommitteerd aan een Europese branchecode en roept de Nederlandse partijen op zich ook daarbij aan te sluiten.