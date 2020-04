Leven op 1,5 meter hele puzzel: zo ziet land er straks uit

Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield heeft zijn kantoor al ingericht als model, met het oog op de herstart in tijden van corona. Cirkels rond de bureaus en schermen van plexiglas. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Een samenleving waarin we langere tijd niet te dicht bij elkaar in de buurt moeten komen: het is anno 2020 de bittere realiteit. Hoe zorgen we ervoor dat we in het dagelijks leven de even cruciale als beruchte anderhalve meter in acht blijven nemen?