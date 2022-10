Chaos op vliegveld Charleroi door staking: passagiers forceren toegang naar terminal

Door de staking van beveiligingsbedrijf Security Masters ontstonden maandag al lange rijen op het Belgische vliegveld, waar ook veel Nederlanders aankomen en vertrekken. Dinsdagochtend vroeg probeerden ongeduldige reizigers de toegang naar de terminal te forceren, melden de vakbonden. In de loop van de ochtend werden mensen weer mondjesmaat doorgelaten, onder begeleiding van de politie.

Er gloort nog geen oplossing, zegt vliegveldbaas Philippe Verdonck op de Vlaamse Radio 1. De vakbonden zijn volgens hem onwrikbaar. De komende dagen worden veel vluchten vanuit Charleroi geschrapt, denkt Verdonck. Onder andere reisorganisatie TUI heeft al het gros van haar vliegreizen overgeplaatst naar Brussels Airport in Zaventem.

Gedupeerde reizigers kunnen hun kosten niet verhalen op de vliegmaatschappij, zegt Verdonck. Hij roept hen op om zich te melden bij het vliegveld, dat de claims dan doorstuurt naar het beveiligingsbedrijf.

De beveiligers hebben het werk neergelegd uit woede over het besluit van hun opdrachtgever om voortaan niet langer met één maar met twee onderaannemers te gaan werken. Ze vrezen voor hun baan en arbeidsvoorwaarden.

