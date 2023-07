Hoe snel komen er nu verkiezingen?

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Premier Mark Rutte Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Het einde van het kabinet-Rutte IV betekent in het najaar een nieuwe gang naar de stembus. Alle kiesgerechtigde Nederlanders mogen hun stem uitbrengen, maar een exacte datum is nog niet bekend. Wel is het waarschijnlijk dat nieuwe verkiezingen ergens in het najaar zullen plaatsvinden; volgens de Kiesraad op z’n vroegst half november.