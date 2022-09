Kamer torpedeert plan Kaag om Prinsjesdag-koffertje af te danken

Het huidige koffertje, gemaakt van geitenperkament, is al 58 jaar in gebruik. Het is een Prinsjesdag-icoon waarin de zittende minister van Financiën elk jaar de miljoenennota stopt om het vervolgens aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Maar minister Kaag opperde afgelopen week plots om het lichtbruine koffertje af te danken. Volgend jaar wil zij een duurzamer model introduceren, dat ook minder zwaar is.

Als het aan JA21 ligt, gaat dat plan mooi niet door. „Tradities mogen soms zwaarder wegen dan een lichte modegrill”, knipoogt partijleider Eerdmans, die er tevens op wijst dat het bij het grof vuil zetten van het beroemde koffertje allesbehalve duurzaam is.

Zijn plan krijgt steun van vrijwel de hele oppositie, waaronder PVV, PvdA en GL. Ook coalitiepartij VVD doet mee.