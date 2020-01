’Met sloop bedreigde snackbar New Kids hoort in Openluchtmuseum’

Als het aan de Erfgoedvereniging Heemschut ligt, verkassen de drie aan elkaar gekoppelde bouwketen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. In een brief aan het museum houdt de vereniging een gloeiend betoog. „Er is in architectonisch zin geen sprake van monumentale waarde, maar in cultuurhistorische zin is er alle reden tot behoud”, stelt de erfgoedclub, die de ’cultuur van de snackbar’ en de ’Brabantse jongerencultuur’ dolgraag terug zou zien in Arnhem. Op de mogelijke nieuwe locatie zouden de bouwketen hun huidige functie moeten behouden. Het zou kunnen dienen als een ’informatiepunt over de geschiedenis van de cultuur van friet en snacks’.

Openluchtmuseum verrast

Het Openluchtmuseum reageert in het Brabants Dagblad verrast en zegt ’open te staan voor speciale verzoeken’. Het museum laat weten ’nauwkeurig’ te gaan kijken naar het verzoek.

Als het aan de Erfgoedvereniging Heemschut ligt, verkassen de drie aan elkaar gekoppelde bouwketen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens Christian Pfeiffer van de erfgoedvereniging staat de snackbar symbool voor een hele generatie. „Je moet je voorstellen. Ik ben geboren in 1988. Toen New Kids bekend werd in 2008 was ik twintig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik altijd die korte filmpjes bekeek en later naar de bioscoop ging voor de drie films. En voor mij is de snackbar hét uithangbord van New Kids.”

Hoe dan ook zal er snel actie moeten worden ondernomen, want de sloop van het vervallen gebouw staat later deze maand gepland.