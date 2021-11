15 bewoners van flat met deels ingestorte trap elders ondergebracht

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

MAARSSEN - Bewoners van een flat in Maarssen (Utrecht) waar zondagmiddag een deel van een betonnen portiektrap naar beneden kwam, kunnen niet in hun woning blijven in de nacht van zondag op maandag. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn ze ondergebracht bij bekenden of in een hotel.