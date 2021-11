Deel betonnen trap ingestort in flat Maarssen, bewoners vast

Het incident gebeurde rond 15.15 uur aan de Schaepmanstraat. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio had het slecht kunnen aflopen als iemand zich in de buurt van het instortende trapdeel had bevonden. „We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt, dat is nu het belangrijkste.”

Vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging en de gemeente zijn ter plekke om de situatie te bekijken. „Ze onderzoeken of dit nog vandaag gerepareerd kan worden”, aldus de woordvoerster van de veiligheidsregio. Als dat niet het geval is, kunnen de bewoners niet in de woning blijven in de nacht naar maandag. „Dan zal de brandweer moeten helpen met hun evacuatie.”

De portiekflat is waarschijnlijk in de jaren zeventig gebouwd, schat de woordvoerder.