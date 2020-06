Deel Zeeuwse mosselen en oesters te giftig voor handel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt een bericht van Omroep Zeeland over de gestaakte handel. De mossel- en oesterpercelen, zoals de vindplaatsen worden genoemd, zijn medio vorige week ook gesloten.

Schaal- en schelpdieren filteren het water en nemen hierdoor gemakkelijk de gifstoffen op. „Bij overschrijding van de norm komt er een vangstverbod en komen de producten niet in de winkel”, aldus het Voedingscentrum. De schelpdieren mogen dus pas weer worden gewonnen en verkocht als ze schoon genoeg zijn. Het is niet de eerste keer dat een te hoog gehalte aan TTX in de beestjes werd aangetroffen en de weekdieren niet aan de man mogen worden gebracht.

De mosselen en oesters uit de zogenoemde verwaterplaatsen, waar handelaren ze tot rust laten komen en de dieren zich van zand en slib laten ontdoen, moeten eerst worden getest voordat ze op het menu mogen verschijnen, aldus de NVWA.

Tetrodotoxine wordt wel vaker gevonden in tropische en subtropische zeeën en oceanen, maar dat het nu ook in onze wateren voorkomt is vrij nieuw, zo meldt het Voedingscentrum.