Kat Garfield zit al 14 jaar in de bajes: ’Hij heeft etensbakje met politielogo’

Volgens agente Ingrid Pieters zijn haar collega’s erg blij met Garfield: „Hij oordeelt niet en zegt niets, maar is er altijd voor ons.” Ⓒ Rene Oudshoorn

DELFT - Op het Delftse politiebureau hebben ze een arrestant die al veertien jaar in het cellencomplex zit: Garfield de kat. De roodharige ‘zwerver’ kwam in 2007 aangelopen en zorgt sindsdien voor plezier en troost, zelfs nu hij ziek is.