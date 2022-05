Schiphol zakt voor stresstest: zomer met nóg meer ellende gevreesd

Premium Financieel

Deze mensen krijgen meer loon: ’Keertje extra uit eten’

Politiemedewerkers krijgen er tot 10 procent salaris bij. Ook in het onderwijs en de doehetzelfbranche zijn onlangs loonsverhogingen afgesproken. Meer geld erbij, het is zeker in tijden van extreme inflatie zeer welkom. Maar maakt dat maandelijkse extraatje ook het verschil? ,,Ik wist al een tijdje ...