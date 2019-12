ROTTERDAM - Ongeveer tweeduizend mensen hebben Oudjaarsdag in De Doelen in Rotterdam dichter Jules Deelder een laatste groet gebracht. In het concertgebouw namen familieleden, vrienden, kennissen en bewonderaars afscheid van het Rotterdamse icoon dat op 19 december overleed. Eerder deze dag werd de nachtburgemeester in de Maasstad gecremeerd.