Laveloze vrouw stapt met kind in de auto en verliest rijbewijs

Den Helder - Een 46-jarige vrouw uit Den Helder is kachellam met haar kind in de auto gestapt. Toen zij werd aangehouden door de politie liep zij tegen de lamp. Haar rijbewijs is ze kwijt, en voor haar kind is jeugdzorg ingeschakeld.