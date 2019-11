Nederland heeft nieuw logo: twee ton

Het oude logo was volgens het kabinet verouderd. Er is een nieuwe gemaakt. NL Netherlands staat er in oranje letters te lezen. De pootjes van de N en de L zijn zo vormgegeven dat er een tulp in te zien is.

Maandag wordt het logo officieel onthuld. Het logo is volgens ministers Kaag en Wiebes (Economische Zaken) ontwikkeld om ’ons internationale imago verder te versterken’.

Ministeries, ambassades en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen het nieuwe logo inzetten, bijvoorbeeld op paviljoens bij internationale beurzen of bij handelsmissies.

Het logo heeft meerdere varianten in verschillende talen. Ⓒ Staatscourant