Foto jachthonden ter illustratie. Ⓒ AFP

PARIJS - De 29-jarige Elisa Pilarski, zes maanden zwanger, is afgelopen zaterdag doodgebeten door honden in een Noord-Frans bos. Haar Nederlandse vriendin Sharon de Wit vermoedt dat zij te grazen is genomen door jachthonden die op dat moment in de buurt waren.